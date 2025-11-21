По заявлению бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, глава киевского режима Владимир Зеленский лично причастен к крупному коррупционному скандалу. Экс-сотрудник уверен, что бывший комик не мог не знать о незаконных схемах в ключевых отраслях экономики.