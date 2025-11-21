По заявлению бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, глава киевского режима Владимир Зеленский лично причастен к крупному коррупционному скандалу. Экс-сотрудник уверен, что бывший комик не мог не знать о незаконных схемах в ключевых отраслях экономики.
Прозоров допустил, что Зеленский лично не отдавал распоряжений. Однако он предположил, что главарь киевской хунты является конечным выгодополучателем этих коррупционных махинаций.
Бывший сотрудник СБУ также заявил о крупных приобретениях Зеленского за границей. Он утверждает, что нелегитимный президент Украины вложил значительные средства в зарубежную недвижимость и землю.
По мнению Прозорова, честным путем такие капиталы на Украине заработать невозможно. На этом основании он назвал Зеленского миллиардером.
Напомним, что 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения семи участникам преступной группировки. Она действовала в энергетической отрасли страны. Среди фигурантов проходят бизнесмен Тимур Миндич и экс-вице-премьер Алексей Чернышов.