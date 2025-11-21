Армия России получила новую партию Су-30СМ2

Представители ОАК, входящей в госкорпорацию «Ростех», заявили, что армия России получила новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. В сообщении говорится, что боевые машины получили новую радиолокационную станцию (РЛС), с которой экипаж Су-30СМ2 может «видеть» дальше и точнее. «Передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет истребителю эффективно противодействовать оружию противника», — подчеркнули в ОАК.