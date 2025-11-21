Красноярский край представил в Ташкенте новые возможности для сотрудничества

Были также обозначены перспективы сотрудничества в аграрной сфере. По словам министра сельского хозяйства Красноярского края Дмитрия Воропаева, регион заинтересован в поставках из Узбекистана плодоовощной продукции и специй, а со своей стороны готов расширять экспорт переработанной продукции. В регионе растет производство гороха, объем экспорта которого в 2025 году достиг почти 6 тысяч тонн. Высокое качество зерна позволяет выпускать востребованную на внешних рынках муку. Кроме того, край ежегодно увеличивает отгрузки пшеничных отрубей — в текущем году они превысили9 тысяч тонн. Производство комбикормов планируется довести до 245 тысяч тонн, и при интересе узбекских партнеров регион готов рассмотреть создание дополнительных мощностей для выпуска муки и комбикормов.