Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украину нельзя считать «гарантом безопасности» Европы или «щитом» для Европейского союза.
Пушков прокомментировал слова руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто, назвавшего ложью утверждение, что «Украина борется за Европу». Сийярто, по словам Пушкова, абсолютно прав.
Вооруженный конфликт России и Европы возможен только в случае, если если Европа будет участвовать в военных действиях против России, и в противном случае у России причин для такого конфликта не будет, заявил Пушков.
Украина является «главным и единственным источником опасности», поскольку, по словам Пушкова, если Европе что-то угрожает, то бесконечная эскалация украинского кризиса.
Читайте материал «США верят, что урегулирование украинского конфликта достижимо, сказала Левитт».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.