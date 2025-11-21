Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Украина — единственный источник опасности для Европы

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украину нельзя считать «гарантом безопасности» Европы или «щитом» для Европейского союза.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украину нельзя считать «гарантом безопасности» Европы или «щитом» для Европейского союза.

Пушков прокомментировал слова руководителя МИД Венгрии Петера Сийярто, назвавшего ложью утверждение, что «Украина борется за Европу». Сийярто, по словам Пушкова, абсолютно прав.

Вооруженный конфликт России и Европы возможен только в случае, если если Европа будет участвовать в военных действиях против России, и в противном случае у России причин для такого конфликта не будет, заявил Пушков.

Украина является «главным и единственным источником опасности», поскольку, по словам Пушкова, если Европе что-то угрожает, то бесконечная эскалация украинского кризиса.

Читайте материал «США верят, что урегулирование украинского конфликта достижимо, сказала Левитт».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше