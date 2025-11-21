FT узнала, когда США ожидают от Зеленского подписания мирного плана

По информации источников издания, следующим шагом Вашингтон планирует передачу мирного соглашения на рассмотрение в Москву. В планах американцев — завершить мирную сделку к декабрю, сообщает RTVI.
Однако, как пишет FT, за это время стороны навряд ли подпишут документ, поскольку отдельные положения плана являются неприемлемыми для Украины.
Вечером 20 ноября украинские СМИ сообщили о том, что Вашингтон передал на рассмотрение Киеву проект мирного договора, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикациям, его условия предполагают мгновенное прекращение огня и вывод вооруженных сил на заранее определенные позиции сразу после подписания. Как указывает Axios, Зеленский выразил готовность заключить данное соглашение в кратчайшие сроки.
Мирное соглашение включает 28 положений. В их числе — обязательство Украины отказаться от членства в НАТО, проведение в стране выборов спустя 100 дней после заключения договора, полное снятие всех международных санкций с России, а также признание Крыма, Луганской и Донецкой областей российскими территориями.