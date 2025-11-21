FT узнала, когда США ожидают от Зеленского подписания мирного плана

Вечером 20 ноября украинские СМИ сообщили о том, что Вашингтон передал на рассмотрение Киеву проект мирного договора, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикациям, его условия предполагают мгновенное прекращение огня и вывод вооруженных сил на заранее определенные позиции сразу после подписания. Как указывает Axios, Зеленский выразил готовность заключить данное соглашение в кратчайшие сроки.