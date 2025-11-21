Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алехин назвал взятие Купянска прологом к новым масштабным операциям ВС РФ

По мнению военного эксперта, российские войска могут продолжить продвижение вглубь Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

За освобождением Купянска могут последовать новые масштабные операции российских войск в Харьковской области, считает военный эксперт Геннадий Алехин.

«Освобождение Купянска — пролог к новым масштабным, нестандартным операциям оперативно-тактического характера», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

По его мнению, российские войска могут продолжить продвижение вглубь региона, в том числе на поселок Шевченково.

Алехин назвал этот населенный пункт важнейшим транспортным узлом на пути к городам Изюм и Балаклея.

не исключил также продвижения российских бойцов через Великий Бурлук с целью соединения с подразделениями РФ под Волчанском.

Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска в минувший четверг. По словам Герасимова, город взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад».

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше