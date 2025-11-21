Алехин назвал взятие Купянска прологом к новым масштабным операциям ВС РФ

За освобождением Купянска могут последовать новые масштабные операции российских войск в Харьковской области, считает военный эксперт Геннадий Алехин.
«Освобождение Купянска — пролог к новым масштабным, нестандартным операциям оперативно-тактического характера», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
По его мнению, российские войска могут продолжить продвижение вглубь региона, в том числе на поселок Шевченково.
Алехин назвал этот населенный пункт важнейшим транспортным узлом на пути к городам Изюм и Балаклея.
не исключил также продвижения российских бойцов через Великий Бурлук с целью соединения с подразделениями РФ под Волчанском.
Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска в минувший четверг. По словам Герасимова, город взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад».