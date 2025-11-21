Песков: РФ пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Москва пока не располагает данными о том, согласен ли президент Украины Владимир Зеленский вести переговоры по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил журналисту Александру Юнашеву пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.