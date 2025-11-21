Песков: РФ пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Москва пока не располагает данными о том, согласен ли президент Украины Владимир Зеленский вести переговоры по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану. Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил журналисту Александру Юнашеву пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа, — написал журналист в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России.
Новый план США по урегулированию конфликта на Украине также включает статус государственного для русского языка и признание официального статуса Украинской православной церкви на Украине, сокращение военной помощи и численности вооруженных сил страны в два раза.
Ранее в Сети появилась информация, что Киев изменил предложенный США мирный план, чтобы избежать возможного аудита международной помощи и риска несения ответственности за процветающую в стране коррупцию.