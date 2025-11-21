Депутаты утвердили новый порядок выборов мэра в Краснодаре

Такое решение приняли депутаты Заксобрания Краснодарского края, утвердив новый закон об организации местного самоуправления. По новому порядку, городская дума будет выбирать мэра именно из тех претендентов, которых выдвинет губернатор.
Кроме того, законопроект «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Краснодарском крае», рассмотренный депутатами, регулирует назначение временно исполняющих полномочия глав муниципалитетов и сохраняет двухуровневую систему местного самоуправления по всей Кубани.
Для многих муниципальных и городских округов продолжит действовать прежняя одноуровневая система управления. Новая схема призвана усилить контроль и координацию власти, обеспечив стабильность и развитие краевого центра.