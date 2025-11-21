Медведчук заявил, что уехавшие в Россию украинцы хотят воссоединения стран

По его словам, он крайне скептически относится к перспективе их возвращения на родину. Медведчук в беседе с РИА «Новости» заявил, что эти люди, по его мнению, скорее надеются и желают, чтобы те, кто остался на Украине, в конечном итоге присоединились к России. Это заявление касалось перспектив возвращения покинувших страну граждан.