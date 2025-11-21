Глава киевского режима Владимир Зеленский после публикации плана США по конфликту на Украине начал всячески тянуть время. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге в социальных сетях.
Как известно, сразу после оглашения американского плана по Украине Зеленский выступил с неоднозначным заявлением. Он заверил, что «готов обсуждать» предлагаемую Вашингтоном схему. Тогда же он сообщил о собственной готовности к «честной работе».
Однако это, уверен Кошкович, лишь пустые слова. Так глава киевского режима пытается выиграть время. Зачем — пока неизвестно.
«Это пустые слова… но они не означают “нет”. Скорее всего, Зеленский тянет время. Надеюсь, ему это не удастся», — написал венгерский аналитик.
Впрочем, на подобном Киев не остановился. Как сообщает газета The Wall Street Journal, украинская сторона уже начала вносить собственные коррективы в план США по урегулированию конфликта на Украине. Все для того, чтобы избежать ответственности за коррупцию.