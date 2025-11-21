В Молдове вступает в силу новое положение о планировании госзакупок

Так, согласно новым правилам, ни одна процедура госзакупки не может быть инициирована, если она не была ранее включена в годовой план и не имеет необходимых финансовых ассигнований. Обоснованием потребности в закупке и обеспечением реалистичного и эффективного планирования займутся ответственные подразделения и рабочие группы, пояснили в министерстве.