В Молдове вступает в силу новое положение о планировании госзакупок

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В Молдове начиная с 21 ноября начинает действовать обновленная нормативная база в области планирования государственных закупок. Обновленное и доработанное положение разработано Министерством финансов и утверждено правительством 15 октября 2025 года.
Так, согласно новым правилам, ни одна процедура госзакупки не может быть инициирована, если она не была ранее включена в годовой план и не имеет необходимых финансовых ассигнований. Обоснованием потребности в закупке и обеспечением реалистичного и эффективного планирования займутся ответственные подразделения и рабочие группы, пояснили в министерстве.
В целях повышения прозрачности положение также вводит четкие сроки публикации и утверждения годовых планов, а также конкретные правила их изменения в обоснованных случаях. Одновременно с этим устанавливается механизм мониторинга, отчетности и обновления, который, по задумке авторов нового положения, позволит улучшить координацию и эффективное использование государственных средств.
Документ также подробно описывает этапы планирования — от выявления и анализа потребностей госучреждений до разработки, утверждения и мониторинга годового плана закупок.
«Таким образом, процесс становится более строгим, тесно увязанным с утвержденными бюджетами и стратегиями развития каждого учреждения», — пояснили в Министерстве финансов.
Ране стало известно, что Международный валютный фонд отказал Молдове в очередном транше финансовой помощи. При этом в декабре правительство ожидает прибытие оценочная миссия МВФ.