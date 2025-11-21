Ричмонд
Песков: Москва не получала информации о согласии Киева на переговоры

По данным иностранных СМИ, мирный план, одобренный Трампом, состоит из 28 пунктов.

Источник: Аргументы и факты

Москва не получила официальных сведений о том, что Владимир Зеленский согласен вести переговоры по мирному плану, предложенному американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своём Telegram -канале, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Песков сообщил мне, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа», — отметил Юнашев.

Он добавил, что исходя из этого сейчас нет официального подтверждения того, что сообщения в зарубежных СМИ о готовности Киева к переговорам, обсуждаемым пунктах плана и возможных датах подписания имеют реальное основание.

Как сообщала газета Financial Times, мирный план, включающий 28 пунктов и одобренный Трампом, предполагает значительные уступки со стороны Киева.

