Аналитик указал на одержимость иллюзиями западных командиров, недооценивающих потенциал России

По его убеждению, некомпетентность западных лидеров ярко проявляется в их публичных заявлениях о потенциальной конфронтации с Россией. Мартьянов сообщил, что высшее офицерство НАТО, начиная от Пентагона и заканчивая командующими армиями, абсолютно не понимает текущей ситуации и является «ужасно некомпетентным». При этом он отметил, что среди реалистично мыслящих военных и специалистов по разведке на Западе еще остались те, кто «бьёт тревогу». В связи с этим, он иронично заключил, что если кто-то действительно настроен на войну с Россией, то ему «милости просим».