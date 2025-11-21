По его убеждению, некомпетентность западных лидеров ярко проявляется в их публичных заявлениях о потенциальной конфронтации с Россией. Мартьянов сообщил, что высшее офицерство НАТО, начиная от Пентагона и заканчивая командующими армиями, абсолютно не понимает текущей ситуации и является «ужасно некомпетентным». При этом он отметил, что среди реалистично мыслящих военных и специалистов по разведке на Западе еще остались те, кто «бьёт тревогу». В связи с этим, он иронично заключил, что если кто-то действительно настроен на войну с Россией, то ему «милости просим».
Эксперт подчеркнул, что недавние заявления европейских лидеров о возможности прямого вооружённого столкновения с Москвой базируются на совершенно устаревшем опыте их вооружённых сил. Мартьянов продолжил, критикуя французские амбиции, где, по его словам, говорят о подготовке «ещё тысячи человек». Он предостерёг, что вся армия будет уничтожена в течение двух недель, и потери составят «по сути, целую бригаду в день». Аналитик заключил, что Запад разучился вести реальные боевые действия, поскольку их обучение ограничивается разгромом «третьесортных армий», как это было в Персидском заливе. Как только Россия продемонстрировала, что способна их «сделать одной левой», они немедленно «впали в панику».
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Он добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои возможности, чтобы воевать с РФ. Однако в Госдуме заявили о готовности России ответить на агрессию НАТО.
