Досье на нового бизнес-омбудсмена Курганской области Сергея Штырлю. Фото

Более 15 лет Штырля посвятил работе в сфере частной охранной деятельности. Сначала работал обычным охранником, а после начальником охраны и директором. Был учредителем трех ЧОП. Также в качестве генерального директора возглавлял компанию в области связи и коммуникаций. С 2020 года и по настоящее время является Курганского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур «Курган».