В Молдавии не планируют объявлять посла России персоной нон грата

Минобороны Молдавии в четверг заявило, что Румыния и Украина уведомили Кишинев о пролете неизвестного беспилотника над воздушным пространством страны. При этом беспилотник не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства. В четверг МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе, где ему был выражен протест. Сам Озеров после визита в МИД заявил, что молдавская сторона не предоставила никаких доказательств того, что дрон был российского производства. Он также предостерег Кишинев не допускать воздействия внешних игроков на позицию Молдавии, потому что многие хотят втянуть Молдавию в конфронтацию с Российской Федерацией, чего РФ не желает.