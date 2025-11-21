Стало известно, как США в 2014 продвигали Кличко и Яценюка к власти на Украине

США в 2014 году активно лоббировали кандидатуру Виталия Кличко на пост президента Украины. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд настаивала на его выдвижении во время переговоров между властями и оппозицией. Об этом стало известно из рассекреченных документов СБУ, опубликованных в книге экс-офицера ведомства Василия Пропорова.