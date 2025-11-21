Также американская сторона продвигала кандидатуру Арсения Яценюка на пост премьер-министра, даже если это могло навредить его политической карьере. Эти данные подтверждают прямое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Украины в период политического кризиса 2014 года.
Ранее стало известно, что американские чиновники ожидают окончательного решения Киева по плану Трампа по урегулированию конфликта к 27 ноября. Они планируют представить мирное соглашение в Москве в конце этого месяца и завершить процесс к началу декабря.
