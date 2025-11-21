Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как мирный план Трампа ломает планы ЕС по Украине

Министры иностранных дел стран ЕС экстренно собрались в Брюсселе для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, который радикально меняет сложившуюся архитектуру европейской безопасности. Анализ потенциальных последствий этой инициативы представлен в материале Kp.ru.

Источник: Life.ru

План американской администрации, разработанный без согласования с европейскими союзниками, предполагает сокращение ВСУ в 2−2,5 раза и отказ Киева от членства в НАТО на много лет вперёд. Эти меры подрывают стратегию таких политиков, как еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, рассматривающих Украину как ключевой форпост Запада против России.

Инициатива Трампа вызвала резкую реакцию в Брюсселе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила возмущение отсутствием консультаций, в то время как французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро продолжил настаивать на традиционной формуле «сначала прекращение огня». План ставит под вопрос и недавно согласованный «военный шенген», предусматривающий беспрепятственную переброску войск к границам России.

Для Европы предложение Трампа может стать как спасательным кругом, позволяющим снизить военные расходы и избежать дальнейшей эскалации, так и серьёзным вызовом. Особую актуальность это приобретает в преддверии саммита ЕС, где должен решаться вопрос финансирования Украины. Однако окончательная оценка возможна только после официального опубликования всех деталей плана.

Ранее в Верховной раде опубликовали план Трампа по завершению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов, больше половины из которых можно счесть капитулятивными. При этом Белый дом обещает, что позиции ЕС и Киева будут учтены. Теперь Вашингтон ждёт ответа до 27 ноября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше