На пост мэра Красноярска выдвинули председателя правительства края Сергея Верещагина

Его выдвижение предложат губернатору.

Источник: Krasnoyarskmedia

Кандидатуру председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина на пост мэра Красноярска согласовал Генеральный совет «Единой России». Документ подписан в Москве 20 ноября.

Его выдвижение на пост главы города предложат губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову. Об этом пишет в своём Telegram-канале Сергей Пономаренко, первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Красноярского края.

Напомним, что сейчас бывший мэр Владислав Логинов находится под стражей и активно сотрудничает со следствием. Он обвиняется в получении взятки на сумму более чем 180 млн руб. По версии следствия, в 2018—2024 гг. он получил эти деньги от генерального директора коммерческой организации. Также компания оплатила ему строительство бани. Взятка предназначалась за победу организации в конкурсах МКУ г. Красноярска «УДиБ» на ремонт городских дорог.

