Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели переговоры в Акорде

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. В Астане проходит официальный визит премьер-министра Армении Никол Пашиняна.
Он прибыл в Казахстан накануне вечером, а утром его принял Касым-Жомарт Токаев в Акорде. Этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям, заявил премьер Армении.
«Считаю, что это новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Республику Армения в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные — в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане», — сказал премьер Токаеву.
Как подчеркнул Токаев, это первый визит Пашиняна в Астану.
«Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений», — сказал Токаев.
Позже на переговорах в расширенном формате Токаев заявил, что Армения является одним из основных политических и торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе.
«Ваша страна стала одним из наиболее востребованных туристических направлений для казахстанцев. В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли Дни культуры Казахстана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы», — сказал Токаев.
По его словам, между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях. Налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур.
В ответ Пашинян подчеркнул, что Казахстан — очень хороший пример для Армении.
"Сегодня с президентом Казахстана у нас уже была возможность обсудить основные направления дальнейшего развития нашего взаимодействия. Я считаю, что, с учетом изменений в регионе, открываются новые возможности для экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей. Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, в результате для нас откроются новые возможности, — сказал премьер Армении.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Ранее в кулуарах Акорды вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил журналистам, что правительство рассматривает восстановление авиасообщения с Арменией. Он отметил, что сейчас обслуживание в аэропорту Еревана дорогое и составляет 65 долларов на человека и 1 248 долларов на тонну авиакеросина.
«Сейчас речь идет о том, чтобы это каким-то образом можно субсидировалось. На этих условиях у нас и SCAT, и FlyArystan готовы открыть рейсы», — сообщил Жумангарин.