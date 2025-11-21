СМИ раскрыли, что обсуждала делегация США на Украине

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирноеурегулирование на Украине, с тех пор «никаких новаций по теме не было».