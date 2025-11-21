Россия готова к ответным мерам против кораблей Норвегии

Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.
«Мы будем поднимать вопрос о неправомерных санкциях против российских компаний, по факту это нарушение Норвегией своих обязательств в рамках соглашений. Будем с ними разговаривать. Если не удастся найти какого-то взаимоприемлемого решения, ну, наверное, будем вводить абсолютно ответные меры, не давать заходить в нашу экономзону», — сказал Соколов.
По его словам, Российско-норвежская комиссия по рыболовству пройдет
«Хотя тут, конечно, сложности есть именно в плане того, что количество наших судов в водах в Норвегии больше, чем их в наших водах», — уточнил замруководителя Росрыболовства.
Заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета проходит в Астрахани