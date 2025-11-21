Ричмонд
Россия готова к ответным мерам против кораблей Норвегии

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Российская сторона готова принять ответные меры в вопросе допуска судов Норвегии в российскую экономическую зону в случае отсутствия договоренностей о снятии ограничений с российских компаний. Об этом журналистам во время пресс-подхода сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, который проводит заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани.

Источник: Freepik

Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.

«Мы будем поднимать вопрос о неправомерных санкциях против российских компаний, по факту это нарушение Норвегией своих обязательств в рамках соглашений. Будем с ними разговаривать. Если не удастся найти какого-то взаимоприемлемого решения, ну, наверное, будем вводить абсолютно ответные меры, не давать заходить в нашу экономзону», — сказал Соколов.

По его словам, Российско-норвежская комиссия по рыболовству пройдет 8—12 декабря, стороны обсудят неправормерные санкции против российских компаний. РФ в свою очередь будет опираться на действующие с 1970-х годов межправительственные соглашения России и Норвегии.

«Хотя тут, конечно, сложности есть именно в плане того, что количество наших судов в водах в Норвегии больше, чем их в наших водах», — уточнил замруководителя Росрыболовства.

Заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета проходит в Астрахани 20—21 ноября 2025 года. В нем принимают участие представители Росрыболовства, погранслужбы ФСБ России, власти Астраханской области, Республик Дагестан и Калмыкия, ученые, руководители рыбодобывающих предприятий и ассоциаций, члены туристической лиги Астраханской области. На совете в том числе оценят водохозяйственную обстановку и результаты естественного воспроизводства рыб в 2025 году, а также дадут прогнозы на будущее.