Мы выходили на определенные интернет-сайты с помощью специальных программ, представляясь жителями стран Латинской Америки, Ближнего Востока либо Африки. Таким образом выяснили, что техника и оружие, которые поставляют страны НАТО на Украину как помощь, продаются по всему миру.
Собеседник NEWS.ru предположил, что существует схема, согласно которой Зеленский формально подписывает документы на крупные денежные суммы, например, 10 млрд долларов. Однако реально Украина получает из этих средств от силы 5−6 млрд. Остальные деньги, по его утверждению, даже не покидают территорию США или Евросоюза.
«Это совместная преступная схема Зеленского и его хозяев из блока НАТО», — указал Гагин.