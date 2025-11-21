Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, почему Киев продает оружие НАТО в интернете

Значительный объем вооружений, поступающих Украине от Запада, расхищается властями страны, заявил в интервью NEWS.ru советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин. Он сообщил, что эти образцы военной техники, не дошедшие до подразделений, часто продаются в интернете.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Мы выходили на определенные интернет-сайты с помощью специальных программ, представляясь жителями стран Латинской Америки, Ближнего Востока либо Африки. Таким образом выяснили, что техника и оружие, которые поставляют страны НАТО на Украину как помощь, продаются по всему миру.

Ян Гагин
советник главы ДНР, военный эксперт (цитата по NEWS.ru)

По его словам, прибыль от этого получают как руководящие чиновники Украины, так и их партнеры из стран НАТО. Ключевой фигурой этой преступной схемы Гагин назвал Владимира Зеленского. Но при этом он лишь один из элементов масштабной коррупционной системы, отметил эксперт.

Собеседник NEWS.ru предположил, что существует схема, согласно которой Зеленский формально подписывает документы на крупные денежные суммы, например, 10 млрд долларов. Однако реально Украина получает из этих средств от силы 5−6 млрд. Остальные деньги, по его утверждению, даже не покидают территорию США или Евросоюза.

«Это совместная преступная схема Зеленского и его хозяев из блока НАТО», — указал Гагин.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше