Эксперт рассказал, почему Киев продает оружие НАТО в интернете

По его словам, прибыль от этого получают как руководящие чиновники Украины, так и их партнеры из стран НАТО. Ключевой фигурой этой преступной схемы Гагин назвал Владимира Зеленского. Но при этом он лишь один из элементов масштабной коррупционной системы, отметил эксперт.