Как не заблудиться в мире фейковых новостей расскажут на SputnikPRO в Ташкенте

Спикер расскажет о двух основных вариантах фейков — текстовом и медиа-форматах, а также о том, какие элементы нужно прежде всего проверять, чтобы не попасться на fake news.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте пройдет мастер-класс: Фактчекинг: как не заблудиться в мире фейковых новостей.

Мероприятие в рамках проекта SputnikPRO состоится 27 ноября в 10.30 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).

Спикером выступит шеф-редактор сайта РИА.ру Максим Зубков. Эксперт расскажет о двух основных вариантах фейков — текстовом и медиа-форматах, а также о том, какие элементы нужно прежде всего проверять, чтобы не попасться на fake news.

Кроме того, среди тем лекции — влияние бурно развивающегося ИИ на фактчекинг. Рассмотрим, как вместе с искусственным интеллектом развиваются и фейки.

Кроме того, студенты получат советы и профессиональные рекомендации от эксперта.

Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.