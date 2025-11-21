Как не заблудиться в мире фейковых новостей расскажут на SputnikPRO в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте пройдет мастер-класс: Фактчекинг: как не заблудиться в мире фейковых новостей.
Мероприятие в рамках проекта SputnikPRO состоится 27 ноября в 10.30 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).
Спикером выступит шеф-редактор сайта РИА.ру Максим Зубков. Эксперт расскажет о двух основных вариантах фейков — текстовом и медиа-форматах, а также о том, какие элементы нужно прежде всего проверять, чтобы не попасться на fake news.
Кроме того, среди тем лекции — влияние бурно развивающегося ИИ на фактчекинг. Рассмотрим, как вместе с искусственным интеллектом развиваются и фейки.
Кроме того, студенты получат советы и профессиональные рекомендации от эксперта.
Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.