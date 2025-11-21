Эксперты объяснили позицию Залужного на фоне скандала на Украине

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин обратил внимание, что система взаимодействия сотрудников в органах власти на Украине отличается от правил субординации в других странах. По словам собеседника «Ведомостей», послы не имеют права отказываться от встречи с главами президентских администраций. Эксперт предположил, что посол Украины в Великобритании не принял Ермака, чтобы отстраниться от коррупционного скандала, участниками которого стали соратники Зеленского и представители его офиса, и не испортить свою репутацию.
Жарихин допустил, что Ермак прибыл в Лондон, чтобы убедить Валерия Залужного возглавить правительство Украины и таким образом спасти падающий рейтинг Зеленского.
Доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин уверен, что Ермак — «серый кардинал» украинской политики, возможности которого даже шире, чем у президента страны. Однако влияние главы офиса президента Украины стремится к нулю в Лондоне. По мнению эксперта, Залужный может чувствовать независимым от Киева благодаря поддержке Британии. «Для экс-главкома Ермак — политический труп», — добавил собеседник издания.
Положение Ермака в вертикали власти на Украине стало шатким 10 ноября, после того как стало известно о результатах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сотрудники ведомств установили, что окружение президента замешано в махинациях со средствами «Энергоатома». В ходе скандала были уволены главы министерств юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук. Позже депутаты Верховной рады выставили на голосование постановление об отставке секретаря нацбезопасности и обороны Рустема Умерова и Ермака, которые могли участвовать в коррупционной деятельности. Зеленский отказался отправить в отставку последнего, чем вызвал недовольство многих граждан страны.
Залужный же на Украине пользуется популярностью. Политологи считают его основным претендентом на пост президента на будущих выборах. Голосование должно было состояться в марте 2024 года, но было «заморожено» из-за продолжающегося военного конфликта. По итогам опроса группы «Рейтинг» среди украинцев в августе, уровень доверия Залужному выше, чем Зеленскому. Экс-главкому доверяют 74% респондентов, а Зеленскому — 68%. Недоверие им выразили 19% и 30% соответственно.
Популярность и авторитет среди украинцев Залужный заработал в первые годы спецоперации, когда под его руководством ВСУ приостановили российское наступление и улучшили ситуацию на линии боестолкновения. После его назначения на пост посла он опубликовал несколько статей с критикой в адрес властей страны и Генштаба, которые не смогли предотвратить отступление.
9 ноября в газете The New York Post вышел материал Залужного с призывом к ВСУ активизировать усилия и отвоевать назад занятые российскими войсками территории. «Что-либо меньшее будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира», — написал украинский посол.
По мнению Владимира Жарихина, призывы Валерия Залужного основаны на позиции Лондона. Великобритания не заинтересована в перемирии Украины с Россией, поэтому экс-главком ВСУ и настаивает на необходимости продолжения боевых действий.
Александр Камкин отметил, что украинский посол сейчас не будет поднимать тему переговоров о мире или выступать против Зеленского. Он объяснил, что западные спонсоры Киева в настоящее время не заинтересованы в ухудшении внутренней ситуации на Украине и не будут провоцировать конфликт лидеров общественного мнения. «Теоретически они могут провести управляемый транзит власти и привести к власти Залужного. Но и его полномочия также будут существенно ограничены Западом», — добавил эксперт.