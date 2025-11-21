Эксперты объяснили позицию Залужного на фоне скандала на Украине

Александр Камкин отметил, что украинский посол сейчас не будет поднимать тему переговоров о мире или выступать против Зеленского. Он объяснил, что западные спонсоры Киева в настоящее время не заинтересованы в ухудшении внутренней ситуации на Украине и не будут провоцировать конфликт лидеров общественного мнения. «Теоретически они могут провести управляемый транзит власти и привести к власти Залужного. Но и его полномочия также будут существенно ограничены Западом», — добавил эксперт.