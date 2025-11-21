Bild: Берлин готовит дипломатический ответ плану США по Украине

По ее информации, правительство ФРГ «мобилизует европейских партнеров» с целью склонить Киев не поддаваться давлению со стороны США. Кроме того, Берлин планирует подействовать и на Вашингтон, продвигая позицию ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В то же время власти ФРГ признают, что украинская сторона сейчас ослаблена — как в военном отношении, так и в политическом.