Черногория ужесточит визовые правила для туристов из России

«Если Черногория пойдет по пути, по которому сейчас идет Кипр, а это полноценное введение правил, соответствующих общему Шенгену, то, конечно, часть потока эта страна потеряет. С другой стороны, во много сейчас определяющим будет именно то, какую визовую политику изберет Черногория, будет ли она, как Греция, быстро выдавать визы под сроки поездок или пойдет по пути Болгарии, которая практически не выдает визы, затягивает процесс, и поток туда продолжает падать», — сказал «Ъ» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.