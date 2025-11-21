Ричмонд
В Калининград прибыл посол Бразилии

Сержио Родригес дос Сантос открыл кинофестиваль и поприветствовал калининградцев.

Источник: правительство Калининградской области

В Калининграде с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в России Сержио Родригесом дос Сантосом встретился первый замгубернатора Валерий Шерин. Гость прибыл в регион на открытие фестиваля бразильского кино, который проводят у нас второй раз. Власти региона заявили о поддержке культурного мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, Сержио Родригес дос Сантос приступил к обязанностям посла в августе этого года и Калининградскую область посещает впервые. Стороны уверены, что у дружественных российско-бразильских отношений большое будущее.

Сержио Родригес дос Сантос отметил невероятный рост торговли между Бразилией и Россией, развитие отношений в политическом, экономическом, и конечно, культурном аспекте.

В этом году фестиваль бразильского кино проходит в четырех городах РФ. В Калининграде организуется при поддержке правительства региона, а также Фонда креативных индустрий «Креспектива».

Фестиваль открылся 20 ноября, продлится три дня. Все показы бесплатны в «Синема парк Европа». Вход по регистрации.