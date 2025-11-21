В Калининград прибыл посол Бразилии

В Калининграде с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в России Сержио Родригесом дос Сантосом встретился первый замгубернатора Валерий Шерин. Гость прибыл в регион на открытие фестиваля бразильского кино, который проводят у нас второй раз. Власти региона заявили о поддержке культурного мероприятия.