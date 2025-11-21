Лукашенко проводит большое совещание во Дворце Независимости с 260 участниками

Глава президиума Национальной академии наук внесет предложения по совершенствованию научной деятельности. Кроме того, глава Высшей аттестационной комиссии Александр Гучок представит видение обновления системы аттестации научных сотрудников. Новый руководитель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий (подробнее мы писали здесь) доложит про шаги, которые усиливают связку науки и экономики, позволяя быстрее доводить разработки до реального сектора.