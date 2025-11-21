Лукашенко проводит большое совещание во Дворце Независимости с 260 участниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 ноября, проводит большое совещание во Дворце Независимости с 260 участниками. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Большой разговор о науке во Дворце Независимости», — говорится в сообщении.
Глава государства проведет совещание, касающееся развития научной сферы и работы Национальной академии наук Беларуси. В телеграм-канале обратили внимание, что повестка окажется насыщенной.
Глава президиума Национальной академии наук внесет предложения по совершенствованию научной деятельности. Кроме того, глава Высшей аттестационной комиссии Александр Гучок представит видение обновления системы аттестации научных сотрудников. Новый руководитель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий (подробнее мы писали здесь) доложит про шаги, которые усиливают связку науки и экономики, позволяя быстрее доводить разработки до реального сектора.
«Масштаб встречи соответствующий: приглашено около 260 участников: члены правительства, представители госорганов, ученые, отраслевики. Разговор о научном потенциале страны и его будущем», — уточнили в телеграм-канале.
