NY Post: США получили согласие от Умерова на многие пункты плана по Украине

По их данным, американская сторона получила «положительный отклик» от Умерова во время консультаций со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами (штат Флорида). Однако американские чиновники не стали заявлять, что Киев одобрил соглашение. «План был разработан сразу после обсуждений с Умеровым, который занимает один самых высоких постов в администрации [Владимира] Зеленского, — сказал собеседник издания. — Итак, Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому».