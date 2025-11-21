NY Post: США получили согласие от Умерова на многие пункты плана по Украине

По их данным, американская сторона получила «положительный отклик» от Умерова во время консультаций со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами (штат Флорида). Однако американские чиновники не стали заявлять, что Киев одобрил соглашение. «План был разработан сразу после обсуждений с Умеровым, который занимает один самых высоких постов в администрации [Владимира] Зеленского, — сказал собеседник издания. — Итак, Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому».
«Я не хочу сказать, что [Киев] искренне согласился с ним и готов его подписать. Они согласились с большей частью плана», — добавил представитель администрации США.
Умеров в пятницу назвал ложными сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов американского плана по урегулированию украинского конфликта.
Новый план США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.
Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.
19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.