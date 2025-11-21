Конкурс «Мисс Вселенная — 2025» выиграла мексиканка Фатима Бош Фернандес

Фатима Бош Фернандес родилась 19 мая 2000 года в городе Вильяэрмоса, штат Табаско. Как пишет Hola!, в шесть лет у нее диагностировали дислексию и синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ). В 17 лет девушка стала королевой красоты Flor Tabasco. Она получила диплом в Ибероамериканском университете (Мехико) по специализации «мода и дизайн одежды». Также прошла обучение в Новой академии изящных искусств в Милане. Сейчас девушка занимается экологической модой. Более девяти лет работает волонтером, помогая детям с онкологическими заболеваниями, и ежегодно организует рождественскую акцию по сбору игрушек в онкоцентре в Табаско.