В Астане прошёл сбор начальников войск связи

В Астане прошел учебно-методический сбор с участием начальников войск связи видов Вооруженных сил, родов войск и региональных командований, кафедр связи Национального университета обороны РК и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
Мероприятие открыл заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Сакен Жусупов. Он отметил, что руководство ведомства уделяет особое внимание вопросам организации связи. От этого во многом зависит качество боевой подготовки и повседневная жизнедеятельность Вооруженных сил.
«На итоговой коллегии министр обороны подчеркнул необходимость повышения эффективности управления. Поэтому наши усилия будут направлены на профессиональную подготовку связистов и оснащение войск современными средствами связи, обеспечивающими устойчивость взаимодействия между подразделениями и оперативность принятия решений» Начальник департамента связи Генерального штаба полковник Асан Акишев.
В текущем учебном году специалисты связи принимали непосредственное участие во всех мероприятиях в масштабе Вооруженных сил и на международном уровне. Особую роль они сыграли на оперативно-стратегическом командно-штабном учении «Айбалта-2025», где обеспечили непрерывный обмен информацией между штабами и подразделениями.
Большая работа была проведена по повышению профессионального уровня связистов. По итогам боевой подготовки обучены и подготовлены более 4000 специалистов связи.
Значимым мероприятием по закреплению практических навыков военных связистов стало специальное учение. На нем военнослужащие поэтапно выполнили комплекс задач по организации и обеспечению связи в различных правовых режимах, в динамично меняющейся обстановке. По его итогам была отмечена высокая слаженность подразделений связи и их способность выполнять поставленные задачи в любых условиях.
В рамках сбора участники побывали на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Были также проведены показные занятия с образцами современных средств связи.
После обсуждения вопросов унификации технических средств, внедрения новых технологий, обеспечения устойчивости и безопасности связи командование поставило перед участниками сбора задачи на следующий период.