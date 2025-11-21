В Астане прошёл сбор начальников войск связи

Значимым мероприятием по закреплению практических навыков военных связистов стало специальное учение. На нем военнослужащие поэтапно выполнили комплекс задач по организации и обеспечению связи в различных правовых режимах, в динамично меняющейся обстановке. По его итогам была отмечена высокая слаженность подразделений связи и их способность выполнять поставленные задачи в любых условиях.