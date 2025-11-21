Глава минконтроля Калининградской области покинул пост по собственному желанию

«Информируем о кадровых изменениях в министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области. Денис Белозёров покинул пост руководителя по собственному желанию. С 21 ноября исполняет обязанности министра действующий заместитель руководителя Никита Михалев», — говорится в сообщении.