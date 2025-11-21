Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава минконтроля Калининградской области покинул пост по собственному желанию

Пока бразды правления перешли заместителю руководителя Никите Михалеву.

Источник: Клопс.ru

Глава минконтроля Калининградской области Денис Белозёров покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу, 21 ноября.

«Информируем о кадровых изменениях в министерстве регионального контроля (надзора) Калининградской области. Денис Белозёров покинул пост руководителя по собственному желанию. С 21 ноября исполняет обязанности министра действующий заместитель руководителя Никита Михалев», — говорится в сообщении.

В состав правительства Белозёров вошёл ноябре 2024-го, когда губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных представил его новый состав.