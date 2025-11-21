Ричмонд
Эксперт Бо назвал преимущество Путина в переговорах по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин имеет право устанавливать свои условия на переговорах по урегулированию украинского конфликта, поскольку ВС РФ обладают преимуществом на поле боя. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Путин может позволить себе устанавливать условия переговоров, потому что он побеждает на поле боя», — отметил Бо в эфире YouTube-канала Deep Dive в передаче, которую ведет подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению эксперта, достижению мира на Украине препятствуют европейские лидеры, которые саботируют любые дипломатические решения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

