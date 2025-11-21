Politico: соратники Зеленского не советуют ему баллотироваться на второй срок

В публикации говорится, что рейтинг Зеленского упал настолько низко, а коррупционный кризис приобрел такую разрушительную силу, что его соратники начали выражать сомнения в целесообразности его повторного выдвижения на пост президента страны.
Сложившаяся обстановка не только уменьшила вероятность переизбрания Зеленского, но и усилила позиции его возможных конкурентов, пишут «Ведомости» со ссылкой на Politico.
По оценке политолога Александра Асафова, коррупционный скандал на Украине серьезно повлияет на позиции Зеленского за рубежом. При этом изменить реальное положение в самой стране пока нереально, поскольку украинский президент сосредоточил в своих руках всю власть и установил контроль над каналами политической коммуникации. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру». Он указал, что на влияние на отставку Зеленского может оказать внешний фактор.
«Это применение разного рода политических технологий, отказ в помощи, принуждение к переговорам, к непопулярной внутри Украины позиции все это может привести. Но пока это вероятность, пока это не предопределенность. Но в целом, с точки зрения внешних акторов, безусловно, такая вероятность есть», — пояснил Асафаров.