Politico: соратники Зеленского не советуют ему баллотироваться на второй срок

По оценке политолога Александра Асафова, коррупционный скандал на Украине серьезно повлияет на позиции Зеленского за рубежом. При этом изменить реальное положение в самой стране пока нереально, поскольку украинский президент сосредоточил в своих руках всю власть и установил контроль над каналами политической коммуникации. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру». Он указал, что на влияние на отставку Зеленского может оказать внешний фактор.