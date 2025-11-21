Ричмонд
Лукашенко сказал, без чего не может быть страны

Лукашенко пояснил, без чего не может быть страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания во Дворце Независимости по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук, сказал, без чего не может быть страны. Подробности пишет БелТА.

— Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, общество пришло к такому состоянию, что без науки развития дальше не будет:

— Мы отстанем, упадем, а идущие за нами нас затопчут.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас важна не только стратегия, но также и тактика. Он уточнил, что настало время конкретных дел.

— И за нас никто это не сделает. Мы не можем это «наследство» оставить нашим детям, — заметил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, с какой заразой борются в Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко высказался о посредничестве в Беларуси: «Пересажали половину руководителей».

Тем временем Лукашенко признался, в чем его нельзя упрекнуть.

