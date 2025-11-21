Лукашенко сказал, без чего не может быть страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания во Дворце Независимости по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук, сказал, без чего не может быть страны. Подробности пишет БелТА.
— Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, общество пришло к такому состоянию, что без науки развития дальше не будет:
— Мы отстанем, упадем, а идущие за нами нас затопчут.
Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас важна не только стратегия, но также и тактика. Он уточнил, что настало время конкретных дел.
— И за нас никто это не сделает. Мы не можем это «наследство» оставить нашим детям, — заметил президент Беларуси.
