Подробности перевоза в Румынию зенитно-ракетных комплексов: «Грузовик с вооружением имел “свободный проезд” со стороны таможенной службы Молдовы»

Депутат от блока «Альтернатива» Ион Кику сообщил новую информацию по инциденту с грузовиком на границе Леушены-Албица. По его словам, эта машина несколько раз пересекала границу с Румынией.
«Грузовик с вооружением имел “свободный проезд” со стороны таможенной службы Молдовы — видите товарно-транспортные накладные с печатями молдавской и румынской таможни. Он несколько раз пересекал границу с Румынией в ноябре», — отметил депутат.
Напомним, что на молдавско-румынской границе объявлена тревога после того, как грузовик, предположительно полный вооружения, был остановлен на пункте пропуска Албица при попытке въехать в Румынию. По информации источников, груз должен был быть отправлен в Израиль.
Позже появилась информация, что в грузовике, управляемом гражданином Молдовы, обнаружили «Стингеры» — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, заявил вице-председатель парламентской комиссии по безопасности Ренато Усатый.
По его словам, оружие попало в Молдову из Украины. Остается выяснить, как таможня пропустила в страну такой груз.