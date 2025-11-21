Молдавия обсуждает с ЕС и США план урегулирования приднестровского вопроса

Как прокомментировал в интервью TV8 вице-премьер, глава МИД республики Михаил Попшой, подробности будут озвучены после завершения дискуссий. По его словам, в этом вопросе Молдавия твердо придерживается принципа сохранения суверенитета и территориальной целостности, а также «унитарного характера государства». Кроме того, республика рассматривает «исключительно мирный» подход через экономическую реинтеграцию. «План обязательно должен учитывать ресурсы. Нельзя иметь серьезный, фундаментально проработанный план, не учитывая все нюансы: пенсионная система, система оплаты труда, валюта, не признаваемая нигде в мире, но в которой люди получали зарплаты, копили деньги всю жизнь. Чтобы конвертировать эти ресурсы в молдавские леи, нужны очень большие суммы. У Республики Молдова их нет», — отметил Попшой.