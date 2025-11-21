В Госдуме оценили план США по Украине

Депутат напомнил, что после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Европа прилагала усилия для «заморозки» переговорного процесса. Алексей Чепа уточнил, что обсуждение условий перемирий было поставлено на паузу, но российская армия продолжила выполнять задачи СВО и сдвигать линию соприкосновения в свою пользу. «Учитывая все это, американцы попытались свести воедино те проблемы, которые озвучивали мы и украинская сторона», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Он отметил, что Россия уверенно идет к реализации целей СВО, обозначенных президентом России. Алексей Чепа уточнил, что американцы в своем плане предложили варианты решения этих задач. Так, они предусмотрели отказ от вступления Украины в НАТО, защиту «русского мира», отчасти денацификацию. Депутат считает, что теперь инициативы США следует внимательно оценить, чтобы понимать, насколько они соответствуют российским интересам.
«Насколько это нас удовлетворяет, насколько это долгосрочное решение, надо смотреть более подробно, в каком варианте окончательно он будет предложен и согласован», — заключил парламентарий.
Алексей Чепа подчеркнул, что решение относительно мирного плана США будет принимать президент России Владимир Путин.
Ранее стало известно, что страны ЕС высказали недовольство предложениями команды Трампа по разрешению украинского кризиса. По данным The Wall Street Journal, лидеры Евросоюза приступили к подготовке собственного плана по урегулированию конфликта. Политики намерены предложить такой вариант плана, в котором для Украины предусмотрены более выгодные условия.