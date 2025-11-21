В Госдуме оценили план США по Украине

В плане администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине учтена часть требований России, озвученных на переговорах в Анкоридже и других встречах. Такой подход американцев свидетельствует об их стремлении учесть интересы не только Киева, но и Москвы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.