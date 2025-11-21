Ричмонд
Орбан указал на невозможность вступления Украины в Евросоюз в ее состоянии

Украина не находится в состоянии, при котором страна может быть принята в состав Европейского Союза (ЕС). Об этом 21 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Источник: Reuters

«Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС», — отметил он.

Орбан также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС исключено, так как если бы страна стала членом сообщества, весь ЕС «находился бы в конфликте с Россией».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский Союз. По ее словам, на Украине отсутствует демократия, а также прозрачность судебной системы и антикоррупционного законодательства.

Также 18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Украина с высоким уровнем коррупции в стране не может быть принята в Евросоюз.

