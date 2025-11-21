Орбан указал на невозможность вступления Украины в Евросоюз в ее состоянии

«Совершенно очевидно, что Украина не находится и не будет находиться в обозримом будущем в состоянии по части внутреннего функционирования, чтобы могла зайти речь о ней, как о стране-члене ЕС», — отметил он.
Орбан также подчеркнул, что вступление Украины в ЕС исключено, так как если бы страна стала членом сообщества, весь ЕС «находился бы в конфликте с Россией».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский Союз. По ее словам, на Украине отсутствует демократия, а также прозрачность судебной системы и антикоррупционного законодательства.
Также 18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Украина с высоким уровнем коррупции в стране не может быть принята в Евросоюз.