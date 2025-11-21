Telegraph: Зеленский столкнулся с «тройным кризисом»

Если удары выведут из строя теплоэлектроцентрали больше чем на три дня, когда температура на улице опустится ниже минус 10 градусов, Киеву грозит «катастрофа», предупредил в ноябре эксперт по энергетике Александр Харченко. По его словам, населенным пунктам необходимо разработать резервные планы, чтобы решить, как выжить жителям. Как это сделать — неясно.