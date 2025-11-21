Telegraph: Зеленский столкнулся с «тройным кризисом»

К тому же приближается «генерал Мороз», которого Россия попытается завербовать на свою сторону. Причем в этом году ситуация для Украины будет худшей по сравнению с предыдущими тремя зимами и может окончательно расколоть страну, пишет Telegraph.
Борьба за тепло
В кремлевской стратегии ведения зимней войны есть логика, считает британская газета. Российские ракеты и беспилотники разрушают энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы сделать невозможными основные функции жизнеобеспечения: отопление, канализацию, подачу воды и электричества и даже коммерческие поставки продовольствия.
Если удары выведут из строя теплоэлектроцентрали больше чем на три дня, когда температура на улице опустится ниже минус 10 градусов, Киеву грозит «катастрофа», предупредил в ноябре эксперт по энергетике Александр Харченко. По его словам, населенным пунктам необходимо разработать резервные планы, чтобы решить, как выжить жителям. Как это сделать — неясно.
Борьба за моральный дух
С приближением зимы Россия продвигается вперед в трех ключевых областях. На севере российская армия вернулась в Купянск, стратегически важный город на вершине горного хребта на реке Оскол, и подходит к Северскому Донцу недалеко от Лимана. Из-за действий российских беспилотников впервые за три года вновь стала уязвимой дорога между Изюмом и Славянском.
На юге российские войска вошли в Покровск (Красноармейск) и почти полностью окружили его. Украинской 38-й бригаде морской пехоты, удерживающейся в соседнем Мирнограде, в ближайшие недели придется выбирать — отступать или оказаться в котле.
Но наиболее опасным, по мнению издания, является то, что Россия добилась неожиданного прогресса в Запорожской области, фактически развернув фланг линии фронта. Гуляйполе — опорный пункт, который в течение почти четырех лет выдерживал атаки с юга, — теперь оказался под угрозой с востока.
Управление военной разведки Украины признало, что Россия может установить полный контроль над ключевыми городами Купянском и Покровском до конца года.
Зимой Россия продолжит и закрепит свои успехи, полагает Telegraph. Хотя суровая зима может замедлить продвижение российских войск, русские научились эффективно использовать некоторые погодные явления. Например, 14 ноября они воспользовались густым туманом, чтобы навести понтонный мост и пройти почти восемь километров до села Новопавловка, расположенного к юго-западу от Покровска. Украинцы заметили их слишком поздно, в результате чего ВСУ практически потеряли село.
Наша оборона разваливается. И по этому поводу воцарилось ошеломительное молчание. Мы движемся к катастрофе стратегического масштаба, которая может привести к потере государственности.
Борьба за выживание
Однако потеря отдельных городов, какими бы важными они ни были, отвлекает внимание от реальной проблемы, утверждает Александр Данилюк, бывший советник министерства обороны.
Через два года встанет вопрос будущего Украины как нации, потому что она уже составляет половину довоенного мужского населения трудоспособного возраста. Значительное количество фертильных украинских мужчин было убито. Это пагубно отразится на будущем нашей страны.
Он призывает отказаться от фантазий о том, что очередной шаг — будь то хитрый маневр на поле боя, новое чудо-оружие, еще один раунд антироссийских санкций или встреча с Трампом — заставит Россию остановиться и положить конец конфликту.
В 2025 году «генерал Мороз» наденет российскую форму и именно Зеленский и Украина почувствуют его удары, резюмирует британское издание.