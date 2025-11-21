Путин заявил, что около 15 батальонов ВСУ заблокированы в Купянске

Генштаб ВСУ 21 ноября заявил, что Купянск якобы все еще контролируют Силы обороны Украины. Однако 17 ноября источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что ВСУ оказались в безнадежной ситуации в Купянске, поэтому решили сыграть в «медийку». Группа украинских сил специальных операций сняла видео, где они стреляют по пустому зданию и взрывают его. Таким образом они пытались сымитировать контроль над городом.