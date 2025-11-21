Ричмонд
Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Источник: Газета.Ру

«Телефонный разговор Зеленского и Трампа состоится на следующей неделе», — говорится в сообщении издания.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Наиболее чувствительные положения связаны с территориальными вопросами. Согласно опубликованному документу, Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими. Херсонская и Запорожская области получают «замороженный статус» вдоль существующей линии соприкосновения.

