Мэр Кишинева призвал центральные власти ввести ЧП из-за ситуации с оборотом наркотиков

«Только в 2024 году было выявлено, обращаю внимание, 50 группировок, которые торговали наркотиками с использованием онлайн-платформ, и более 1000 случаев незаконного оборота наркотиков. И это то, что находится на поверхности. Большинство наркотиков в Республике Молдова являются контрабандными. В 2024 году было зарегистрировано 49 таких случаев контрабанды. И это, повторяю, официальные данные. Неофициальные данные, полученные от различных экспертов, в десятки раз выше. При населении [Молдовы] чуть более двух миллионов жителей, граждан, это очень тревожно и очень серьезно», — отметил Чебан.