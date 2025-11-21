Мэр Кишинева призвал центральные власти ввести ЧП из-за ситуации с оборотом наркотиков

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Мэр Кишинева, один из лидеров блока «Альтернатива» призвал центральные власти Молдовы ввести чрезвычайное положение в связи с тем, что продажа и употребление наркотиков и в столице, и в целом по стране приобрели тревожные масштабы.
Об этом Чебан заявил на брифинге в пятницу, на нем также присутствовали вице-примар Анжела Кутасевич и депутат Ольга Урсу. Они потребовали также признать проблему национальной.
Продажа и употребление наркотиков — эта проблема, как процесс, должна быть признана национальной проблемой и требует вмешательства на всех уровнях. В настоящее время ситуация рискует выйти из-под контроля и иметь масштабные пагубные последствия. А наиболее подверженными и находящимися в реальной опасности являются дети и молодежь. Потребление и распространение наркотиков распространились даже вблизи учебных заведений и внутри них. (…) Мы не хотим верить, что существуют интересы на высоком уровне и этот бизнес покрывают люди, обладающие властью.
Днем ранее он распространил видео, снятое из окна одного из столичных детсадов. На территории дошкольного учреждения неизвестные искали «закладки».
Представители блока «Альтернатива» привели также некоторую статистику, согласно которой число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2024 году превысило 12,5 тысячи по сравнению с 11,8 тысячи в 2022 году. Также в 2024-м было зафиксировано более тысячи преступлений и более четырех тысяч правонарушений, связанных с наркотиками — на 900 больше, чем годом ранее.
«Только в 2024 году было выявлено, обращаю внимание, 50 группировок, которые торговали наркотиками с использованием онлайн-платформ, и более 1000 случаев незаконного оборота наркотиков. И это то, что находится на поверхности. Большинство наркотиков в Республике Молдова являются контрабандными. В 2024 году было зарегистрировано 49 таких случаев контрабанды. И это, повторяю, официальные данные. Неофициальные данные, полученные от различных экспертов, в десятки раз выше. При населении [Молдовы] чуть более двух миллионов жителей, граждан, это очень тревожно и очень серьезно», — отметил Чебан.
Он заявил, что мэрия Кишинева «готова участвовать в этом процессе, как и раньше, но необходимо, чтобы правительство, полиция, прокуратура, парламент и все компетентные органы также взяли на себя ответственность».
Ранее на муниципальном уровне прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было одобрено создание межведомственной рабочей группы для разработки в течение 10 дней муниципального плана действий по предотвращению употребления наркотиков и других вредных веществ среди детей и молодежи.
Члены блока «Альтернатива» высказались за ужесточение наказания для лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, и призвали усилить патрулирование зон повышенного риска, особенно вокруг учебных заведений, парков и дворов многоквартирных домов.
Предложено также начать общенациональную социальную кампанию, усилить профилактическую работу в школах и активно вовлекать учителей и родителей в информационный процесс.
«Мы считаем, что национальные власти должны ввести чрезвычайный режим в этой сфере и объявить это национальной проблемой. И мы ждем таких решений как от президента Молдовы, имеющей достаточные полномочия через Высший совет безопасности, так и от правительства республики, которое также имеет достаточные полномочия в этом вопросе», — заявили участники брифинга.
Они подчеркнули, что проблема не может больше рассматриваться без ее детального анализа и без принятия необходимых мер в этом направлении.