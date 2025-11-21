Ричмонд
Лидеры ЕС проведут экстренный телефонный разговор по мирному плану США

Европейские лидеры планируют завтра провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по Украине, пишет Bloomberg. Он пройдет в формате телефонного разговора, в нем будут участвовать канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Источник: РБК

Кроме того, к встрече собираются присоединиться президенты Украины и Финляндии Владимир Зеленский и Александр Стубб. Европейские лидеры собираются договориться о звонке с США для обсуждения инициативы.

Саммит лидеров стран G20 пройдет с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге Южно-Африканской республики (ЮАР).

О разработке нового мирного плана для Украины, включающего 28 пунктов, ранее сообщил Axios. Позднее Белый дом уточнил, что при подготовке соглашения США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, поскольку условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

По информации NBC, план уже получил одобрение от президента Дональда Трампа, однако официальная версия документа еще не опубликована.

Однако, согласно публикациям Axios и Financial Times, среди пунктов мирного плана для Украины есть следующие условия: Киев будет должен отказаться от Донбасса и сократить свою армию в два или более раза, закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО. Вместе с тем Украине будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне. Они будут действовать в течение первых десять лет и могут быть продлены по согласию сторон.

