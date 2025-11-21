Лидеры ЕС проведут экстренный телефонный разговор по мирному плану США

Однако, согласно публикациям Axios и Financial Times, среди пунктов мирного плана для Украины есть следующие условия: Киев будет должен отказаться от Донбасса и сократить свою армию в два или более раза, закрепить в Конституции отказ от вступления в НАТО. Вместе с тем Украине будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО о коллективной обороне. Они будут действовать в течение первых десять лет и могут быть продлены по согласию сторон.