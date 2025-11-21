Политолог ответил, сможет ли ЕС блокировать план США по Украине

Эксперт отметил, что план США не соответствует повестке, продвигаемой Европой последние несколько лет. Тимофеев подчеркнул, что предложения Вашингтона свидетельствуют о внимании американцев к российским запросам и их трезвой оценке реальной ситуации, которая сложилась на Украине. «Конечно, там есть спорные моменты, которые могут вызвать дискуссию. Например, использование российских активов. Но, несмотря на это, план фактически учитывает значительную часть требований Москвы, которые озвучивали и в 2022-м, и в 2025 году», — объяснил собеседник «Ленты.ру».
Тимофеев считает, что европейские союзники США выразят недовольство инициативой команды Трампа, но в итоге будут вынуждены согласиться. Он уточнил, что в случае отторжения плана европейским лидерам придется самостоятельно, без участия Белого дома, нести груз поддержки Киева в дальнейшем.
Политолог добавил, что обеспечение Украины требует очень много ресурсов. Он допустил, что Европа может решиться на экспроприацию российских замороженных активов, чтобы снабдить Киев оружием и деньгами, но тогда Россия даст пропорциональный ответ. Еще один минус такого решения политиков — для европейских компаний длительное время будет невозможен возврат на российские рынки.
Тимофеев объяснил, что даже в случае изъятия российских денег, их не хватит на долговременную поддержку Киева, и когда они закончатся, то все равно придется искать способы урегулирования конфликта, но уже на менее выгодных условиях.
Ранее зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин выступила на заседании Совета Безопасности организации с заявлением об отказе Киева соглашаться с рядом пунктов плана Дональда Трампа. Она уточнила, что Украина не признает территории Донбасса российскими и не намерена сокращать численность ВСУ. Дипломат добавила, что Киев готов продолжить обсуждение мирных инициатив.