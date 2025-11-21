Политолог ответил, сможет ли ЕС блокировать план США по Украине

Эксперт отметил, что план США не соответствует повестке, продвигаемой Европой последние несколько лет. Тимофеев подчеркнул, что предложения Вашингтона свидетельствуют о внимании американцев к российским запросам и их трезвой оценке реальной ситуации, которая сложилась на Украине. «Конечно, там есть спорные моменты, которые могут вызвать дискуссию. Например, использование российских активов. Но, несмотря на это, план фактически учитывает значительную часть требований Москвы, которые озвучивали и в 2022-м, и в 2025 году», — объяснил собеседник «Ленты.ру».