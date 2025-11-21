Ричмонд
Захарова рассказала, получила ли Россия план от США по Украине

Россия официально не получала от США никаких планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», ее слова приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что в данный момент в СМИ «много утечек: обсуждения, пункты, планы».

«В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов. Официально российская сторона, МИД, а это установленный канал общения с США, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», — сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что РФ готова к диалогу.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

