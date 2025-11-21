Захарова рассказала, получила ли Россия план от США по Украине

Она отметила, что в данный момент в СМИ «много утечек: обсуждения, пункты, планы».
«В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов. Официально российская сторона, МИД, а это установленный канал общения с США, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала», — сказала она.
При этом дипломат подчеркнула, что РФ готова к диалогу.
Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».