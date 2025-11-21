Удивляет ли кого-нибудь задержание партии оружия на КПП Албица? А что с уголовным делом о поддельных дипломах? Молдавская правоохранительная система охраняет власть от народа, а румынские силовики работают за себя и за того парня. СИБ использует мандат безопасности и безграничные полномочия только при подсчёте чужих лайков и раскрытии планов Кремля на десятки лет вперёд, но вряд ли ответит на элементарный вопрос: «Как Молдова стала территорией контрабанды оружия?». Европейская интеграция по-молдавски: от Туска до TUX-а — один PAS! — заключил Филат.