Влад Филат высмеял власть PAS и их «security pub».
Власть стала расползаться, как плесень в холодильнике, проигравшем электоральную битву с телевизором. Поражение ПДС на местных выборах во всех шести населённых пунктах — это всё, на что способна президентура в одиночку, без отбывших после парламентских выборов заградотрядов иностранных консультантов — костылей и пожелтевших подтяжек от кальсон осиротевшей власти. Поздней осенью в Молдове ангидрид сильнее гибрида. Правдоруб Анна Ревенко не даст соврать: строила security hub, получилось — как себе, под лимончик — security pub.
Покупаем старые вещи! Стулья, потроха, что ещё? Самовары, картины, воспоминания о юности… Всё берём! Дорого!
Как далеко продвинулась система утилизации! Прошли времена, когда школьники сдавали металлолом и получали за это грамоты. Сегодня повзрослевшие молдавские пионеры уже не сдают утиль, а получают из-за рубежа внушительный поток оружейного праха, которым впору посыпать головы, а не защищать людей, пугая их войной. Журналисты не хотят критиковать власть? Наглая ложь! Просто они не хотят участвовать в гибридной войне на стороне России!
Эстеты ПДС цитируют Маяковского — соавтора лозунга футуристов — «бросить Пушкина с парохода современности», а страна парит в тройном акселе биполярной дипломатии, являясь дестабилизированным потребителем и стабильным поставщиком безопасности одновременно. Премьер не отстаёт: «Молдова находится в активной фазе трансформации в европейское государство». В ЕС мы пока не попали, но евроскептицизма, судя по результатам еврореферендума, уже нахватались. Может быть, чтобы, как англичане, два раза не бегать, организуем заранее и референдум о выходе из ЕС?
Мы ничему не научились: суверенитет — наше единственное «полезное ископаемое», — и тот без раздумий вручили первому встречному чужеземцу, подобно наивной девушке, отдающейся пьяному моряку, лишь на миг сошедшему на берег. Прокси-власть так свято чтит наши права, что теряет из виду свои обязанности. Релевантные политики сделали мою страну нерелевантной. Президент кичится своей неподкупностью? А как же чёрная касса взаимопомощи для правоохранительной системы, прошедшей веттинг ПДС? Евроинтеграция по-молдавски: от Туска до TUX-а — один шаг!
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что специалисты агентства Viginum работали в Молдове во время парламентских и президентских выборов. Уловив иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, свои мандаты немедленно сложили видные деятели партии власти: Дорин Речан, Нику Попеску, Артур Мижа, Константин Кеяну, Роман Кожухарь, Виорел Бостан, Николае Дрэганел. Главный секрет успеха вокзального наперсточника — не ловкость рук, а умение убедить вас, что именно вы тот самый счастливчик, которому повезёт сегодня в пятый раз подряд.
Удивляет ли кого-нибудь задержание партии оружия на КПП Албица? А что с уголовным делом о поддельных дипломах? Молдавская правоохранительная система охраняет власть от народа, а румынские силовики работают за себя и за того парня. СИБ использует мандат безопасности и безграничные полномочия только при подсчёте чужих лайков и раскрытии планов Кремля на десятки лет вперёд, но вряд ли ответит на элементарный вопрос: «Как Молдова стала территорией контрабанды оружия?». Европейская интеграция по-молдавски: от Туска до TUX-а — один PAS! — заключил Филат.
