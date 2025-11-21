Губернатор Бочаров предложил оставить Блошкина во главе совета ветеранов области

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде в пятницу, 21 ноября, проходит отчетно-выборная конференция Волгоградского реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Началась она с решения кадровых вопросов. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров предложил оставить на посту председателя областного совета ветеранов Александра Блошкина, который занимается этой работой сейчас.