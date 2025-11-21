Кремль ответил на вопрос об условиях России для переговоров по Украине

«Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал он. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос об условиях готовности России к переговорам, упомянул платформу обсуждений в Анкоридже.