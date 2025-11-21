Кремль ответил на вопрос об условиях России для переговоров по Украине

«Вы хотите, чтобы мы вели переговоры по такой сложной субстанции в мегафонном режиме? Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал он. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос об условиях готовности России к переговорам, упомянул платформу обсуждений в Анкоридже.
Песков добавил, что официально план США не получили. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы. Предметно ничего в настоящий момент не обсуждается. Мы остаемся открыты диалогу», — подчеркнул он.
О том, что Россия официально не получала никаких планов от США, ранее заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она также подчеркнула открытость Москвы к диалогу.
Речь идет о проекте мирного плана США из 28 пунктов, который опубликовали депутат Рады Алексей Гончаренко, а также Axios и Financial Times.
