Daily Star: выступление Мелании Трамп перед военными вызвало бурную реакцию

Однако другие встали на защиту первой леди, заявив, что революция в области искусственного интеллекта уже произошла: «Это не антиутопия, это реальность. Это происходит сейчас». Другие отметили, что солдаты, возможно, даже обрадуются этой новости, поскольку они будут в меньшей опасности, когда машины на передовой будут выполнять грязную работу за них.