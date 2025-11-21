Daily Star: выступление Мелании Трамп перед военными вызвало бурную реакцию

Согласно статье, Мелания Трамп в среду выступила с апокалиптическим прогнозом перед морскими пехотинцами и их близкими в Северной Каролине. Она сообщила, что «машины», работающие на искусственном интеллекте, заменят их на поле боя, а люди будут «надзирателями» в войнах, которые будет вести искусственный интеллект.
Искусственный интеллект ведет американские вооруженные силы в новую эру. Мы быстро переходим от людей-операторов к людям-надзирателям.
Первая леди заверила, что переход от солдат к машинам уже начался: в армии США уже используются автономные вертолеты, самолеты-разведчики и БПЛА, на подходе — автономные истребители и бомбардировщики.
Она добавила: «Чтобы выиграть войну, мы должны обучать наше следующее поколение, потому что именно американские студенты в будущем будут руководить корпусом морской пехоты».
«Это что, трейлер нового спин-оффа»Терминатора«?» — написал один из пользователей в соцсети Х. Другой усомнился в сути выступления Мелании: «Разве эта речь должна быть антиутопической?» Третий спросил: «Что? Она на самом деле сказала солдатам, что их заменят роботами?»
Однако другие встали на защиту первой леди, заявив, что революция в области искусственного интеллекта уже произошла: «Это не антиутопия, это реальность. Это происходит сейчас». Другие отметили, что солдаты, возможно, даже обрадуются этой новости, поскольку они будут в меньшей опасности, когда машины на передовой будут выполнять грязную работу за них.
По его словам, смертоносные беспилотники увеличивают число жертв на войне, потому что люди теряют чувствительность к убийствам. Гилл напомнил, что использование БПЛА резко возросло в конфликтах на Украине и в секторе Газа.