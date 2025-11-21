Ричмонд
Daily Star: выступление Мелании Трамп перед военными вызвало бурную реакцию

Выступая перед морскими пехотинцами, первая леди США произнесла речь, напоминающую восстание роботов из фильмов франшизы «Терминатор». Она заявила, что искусственный интеллект изменит войну больше, чем любая технология со времен ядерного оружия, пишет британская газета Daily Star.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Мелания Трамп в среду выступила с апокалиптическим прогнозом перед морскими пехотинцами и их близкими в Северной Каролине. Она сообщила, что «машины», работающие на искусственном интеллекте, заменят их на поле боя, а люди будут «надзирателями» в войнах, которые будет вести искусственный интеллект.

Искусственный интеллект ведет американские вооруженные силы в новую эру. Мы быстро переходим от людей-операторов к людям-надзирателям.

Мелания Трамп
первая леди США

Первая леди заверила, что переход от солдат к машинам уже начался: в армии США уже используются автономные вертолеты, самолеты-разведчики и БПЛА, на подходе — автономные истребители и бомбардировщики.

На ее взгляд, искусственный интеллект преобразит военные действия так, как этого не было со времен появления ядерного оружия.

Она добавила: «Чтобы выиграть войну, мы должны обучать наше следующее поколение, потому что именно американские студенты в будущем будут руководить корпусом морской пехоты».

Выступление Мелании вызвало бурные споры между пользователями в социальных сетях. Некоторые сравнили его с франшизой «Терминатор», в которой люди сражаются с восстанием роботов.

«Это что, трейлер нового спин-оффа»Терминатора«?» — написал один из пользователей в соцсети Х. Другой усомнился в сути выступления Мелании: «Разве эта речь должна быть антиутопической?» Третий спросил: «Что? Она на самом деле сказала солдатам, что их заменят роботами?»

Однако другие встали на защиту первой леди, заявив, что революция в области искусственного интеллекта уже произошла: «Это не антиутопия, это реальность. Это происходит сейчас». Другие отметили, что солдаты, возможно, даже обрадуются этой новости, поскольку они будут в меньшей опасности, когда машины на передовой будут выполнять грязную работу за них.

Тем временем ведущий специалист ООН по технологиям Амандип Сингх Гилл предупредил, что роботы в стиле терминаторов превращают солдат на поле боя в «готовых на все психов».

По его словам, смертоносные беспилотники увеличивают число жертв на войне, потому что люди теряют чувствительность к убийствам. Гилл напомнил, что использование БПЛА резко возросло в конфликтах на Украине и в секторе Газа.

